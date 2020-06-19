محمد محمود يواصل تدريباته التأهيلية في «الساحل» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته التأهيلية بعد جراحة الرباط الصليبي. ويؤدي اللاعب تدريبات التأهيل وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي، وحرص اللاعب على الالتزام بها خلال تواجده في الساحل رفقة ديقه عمر، نجل أمين عرابي، نجم النادي السابق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 50,437

تعافي 13,528

وفيات 1,938

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