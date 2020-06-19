مورينيو: توتنهام لا يستطيع منافسة الآخرين في "الميركاتو"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 19 يونيو 2020

قال مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو، إن فريقه لن يستطيع منافسة أندية محلية أخرى فيما يتعلق بالإنفاق في سوق الانتقالات المقبل. وأبلغ مورينيو الصحافيين: "هناك أمثلة بأندية بدأت بالفعل تستثمر وتقوم بتحركات مهمة في سوق الانتقالات على الرغم من تبقي تسع مباريات حتى نهاية الموسم، نعلم أننا لن نستطيع منافستهم فهذه الأندية ستقوم بعمل مختلف عنا تماماً". ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مورينيو قوله: "لكن هل أتوقع ألا نقوم بفعل أي شيء واستمرار العمل مع التشكيلة الموجودة بالفعل؟ إجابتي هي لا". وأبرم تشيلسي أول تعاقد كبير استعداداً للموسم المقبل بعدما اتم اتفاقه مع تيمو فيرنر مهاجم رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني. وقالت وسائل إعلام بريطانية إن تشيلسي قام بتفعيل الشرط الجزائي في عقد لاعب منتخب ألمانيا والبالغ 50 مليون يورو (56 مليون دولار). وفي فبراير (شباط) الماضي اتفق النادي اللندني على شراء الجناح المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام مقابل 40 مليون يورو بدءاً من الموسم المقبل. وأشار مورينيو إلى أن نهج توتنهام في شراء اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية سيكون "متوازناً للغاية" كما هو معتاد. وأضاف: "أتوقع القيام ببعض الأمور المهمة ولو قمنا بذلك وتحسين التشكيلة في مركزين أو ثلاثة نحن بحاجة إلى تطويرها سأكون مستعداً للتحديات". وتابع: "أنا داعم للإدارة ومالكي النادي".

