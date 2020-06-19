شكرا لقرائتكم حلمى طولان يُحدد الاثنين المقبل موعداً لعودة إنبى استعداداً للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، الإثنين المقبل، موعداً لعودة نشاط الفريق البترولى، حيث سيتم فى البداية إجراء فحوصات طبية ومسحة كورونا لجميع اللاعبين، مع انتظار النتائج الخاصة بتلك الفحوصات قبل استئناف التدريبات الجماعية، بعدما عقد زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، اجتماعاً، مع حلمى طولان وعبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادى البترولى، لمناقشة كافة تداعيات المرحلة المقبلة الخاصة باستئناف النشاط الكروى فى مصر، وذلك لمناقشة عدة أمور مختلفة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى البترولى.

وشهد اجتماع رئيس إنبى مع طولان، التأكيد على توفير كافة الإجراءات الإحترازية داخل النادى البترولى قبل عودة تدريبات الفريق الجماعية حيث يتولى عبد الناصر محمد ترتيب كافة الأمور الخاصة بعودة الفريق إلى نشاطه بعدما تم الاتفاق فى الجلسة على أن يكون يوم الإثنين المقبل، موعد مبدئى لعودة النشاط الكروى داخل النادى البترولى على أن يسبقه تجهيز كافة الضوابط الاحترازية المقررة، وذلك للتحضير لعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة طبقا لما أعلن عنه، بعدما توقف نشاط الفريق الكروى منذ شهر مارس الماضى.

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وأكد رئيس نادى إنبى، أن ناديه جاهز لعودة مسابقة الدورى بعد شهر ونصف من الآن بعد النتائج الإيجايبة لاجتماع الأندية مع اتحاد الكرة، وقال عن الاجتماع، "الاجتماع مع اللجنة الخماسية كان أكثر من إيجابى، وأشكر عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية على مجهوداته.. محدش سألنا تلعبوا الدورى ولا لأ، قالوا وزير الرياضة أعلن آليات معينة لعودة الدورى، قلنا نحن مع قرار الدولة ولكن بمزيد من التوضيحات فى بعض الأمور الخلافية".

وأضاف رئيس إنبى، "طلبنا مثلا بفترة إعداد 8 أسابيع مع وجود مرونة لتصل لستة أسابيع، وبعد شهر ونصف سيكون إنبى جاهزاً لعودة الدورى بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة ، وعن غيابه عن اجتماع الأهلى قال رئيس إنبى، "تقبلت دعوة محمود الخطيب رئيس الأهلى بترحاب شديد، ولكن نظرا لارتباطى ببعض الاجتماعات التى تسبق اجتماع اتحاد الكرة اعتذرت للخطيب وتقبل الأمر".

وعن حقيقة ترشيح أحد كوادر إنبى لرابطة الاندية المحترفين المقرر تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، قال زكريا السيد، "بالفعل نسعى لذلك، إنبى يمتلك كوادر مميزة وسيكون لنا دور فى هذا الشأن"، مؤكداً أن رابطة الأندية تكون بمثابة كيان نادٍ مستقل من الناحية المالية والإدارية، ولها جمعية عمومية وميزانية فى شكل شركة مساهمة، والـ 18 نادى يكونون بمثابة أعضاء الجمعية العمومية لتلك الرابطة وكل نادى يقوم بترشيح ممثلاً عنه فى الانتخابات وفى النهاية يتم اختيار 5 منهم ليصبحوا مجلس تلك الرابطة.