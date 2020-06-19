شكرا لقرائتكم ننشر خطاب وزارة الشباب و الرياضة للاتحادات بشأن أكواد عودة النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على نسخة من الخطاب الذى أرسلته وزارة الشباب و الرياضة إلى الاتحادات الرياضية والخاص بالإجراءات و الإرشادات الخاصة بعودة النشاط الرياضى ، وفقا للأكواد التي أعلنتها الوزارة .

ويشمل الكود الثانى الدليل الارشادى لضوابط عودة النشاط الرياضى بالاتحادات الرياضية ، بينما الكود 3 عبارة عن الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط الرياضى للفرق القومية والإعداد الأولمبى



خطاب وزارة الشباب

وتطلب الوزارة من الاتحادات في الخطاب سرعة اتخاذ اللازم وتعميم هذه الادة على الهيئات الرياضية والشبابية اعضاء الجمعية العمومية والمنتسبين لها و الفرق والمنتخبات القومية و الأجهزة الفنية و الإدارية و الطبية واللاعبين على كافة المستويات المشاركين في أنشطة الاتحادات .

أرسلت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور اشرف صبحى، دليل الإجراءات والإرشادات الصحية والوقائية إلى الاتحادات الرياضية لتطبيقها وتنفيذها خلال عودة النشاط الرياضى الفترة المقبلة.ويتضمن الدليل بجانب الإجراءات، الأكواد الخاصة بكل لعبة، حسب طبيعة كل منها .

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الاعلام، وكشفت عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.

وجاءت الإرشادات فى 5 نقاط كالتالى..

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كود 1.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط الرياضى بالأندية الرياضية ومراكز الشباب

كود 2.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية

كود 3.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة نشاط الفرق القومية والإعداد الأولمبى

كود 4.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية

كود 5.. الدليل الإرشادى لضوابط عودة نشاط كرة القدم