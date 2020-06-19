شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: رفضت طلب اتحاد الكرة بتتويج الأهلي بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن رفضه بند تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري من قبل ، مشيرا إلى أن ما يتردد عن ترحيبه بمنح اللقب لغريمه مقابل إلغاء الدوري غير صحيح.

قال مرتضى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": "رفضت التوقيع على حصول الأهلي على لقب الدوري في حال إنهاء الموسم خلال في اجتماع اتحاد الكرة".

شدد على أنه طالب اتحاد الكرة بتطبيق اللائحة والتي لا تمنح الفريق المتصدر الحق في التتويج بلقب الدوري حال عدم استكمال الموسم، وطالبهم بتطبيق ما حدث في أوقات سابقة من الدوريات التي تم إلغائها دون إعلان الفريق المتصدر بطلا للمسابقة.

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وتعجب مرتضى منصور في رسالته إلى عمرو الجنايني رئيس الجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، قائلاً :"لماذا أوقفت الدوري في مارس الماضي؟، وهل فيروس كورونا انتهى في مصر لكي تقرر إعادة الدوري الآن رغم تزايد عدد الإصابات؟.