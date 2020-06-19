شكرا لقرائتكم مرتضى: الزمالك مش أقل من الريال وبرشلونة.. وأحاول إصلاح ما تعرض له منذ 60 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن ناديه ليس أقل من الأهلي وكذلك قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

قال مرتضى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: الزمالك ليس أقل من ريال مدريد أو برشلونة أو الأهلي، وأنا أحاول تصحيح ما تعرض له الزمالك بعد 60 سنة سابقة تعرضنا فيها للإهانة".

ورفض مرتضى منصور بند تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري من قبل ، مشيرا إلى أن ما يتردد عن ترحيبه بمنح اللقب لغريمه مقابل إلغاء الدوري غير صحيح.

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تابع:"رفضت التوقيع على حصول الأهلي على لقب الدوري في حال إنهاء الموسم خلال في اجتماع اتحاد الكرة".

شدد على أنه طالب اتحاد الكرة بتطبيق اللائحة والتي لا تمنح الفريق المتصدر الحق في التتويج بلقب الدوري حال عدم استكمال الموسم، وطالبهم بتطبيق ما حدث في أوقات سابقة من الدوريات التي تم إلغائها دون إعلان الفريق المتصدر بطلا للمسابقة.

وتعجب مرتضى منصور في رسالته إلى عمرو الجنايني رئيس الجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، قائلاً :"لماذا أوقفت الدوري في مارس الماضي؟، وهل فيروس كورونا انتهى في مصر لكي تقرر إعادة الدوري الآن رغم تزايد عدد الإصابات؟.