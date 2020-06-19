شكرا لقرائتكم المقاولون يعود إلى التدريبات تدريجياً بعد قرار استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول كرة القدم بنادي المقأولون العرب، أن الجهاز ألفنى للفريق بقيادة عماد نحاس،وضع خطة مسبقة لعودة اللاعبين إلى التدريبات قبل اعلان قرار استئناف الدورى العام، والذى أعلنه وزير الرياضة قبل أيام، حيث تستأنف الأندية تدريباتها يوم 20 يونيو على أن تعود المسابقات يوم 25 يوليو المقبل.

وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ "الخليج 365": تحدث معى النحاس قبل فترة من أجل وضع برنامج إعداد بدنى للاعبين لتفيذه فور السماح لنا بالعودة إلى النادي، وسنبدأ التدريب على فترات بمجموعات من اللاعبين حرصاً على سلامتهم ومن أجل تنفيذ الاجراءات الاحترازية اللازمة حتى ولو قمنا بالتدريب على مدار اليوم.

أضاف نجم الزمالك السابق: سنبدأ المرحلة الأولى بالإعداد البدنى لأن اللاعبين لم يخوضوا تدريبات على الملعب منذ فترة طويلة ثم نتجه إلى التقسيمات والاعداد ألفني، مع تطبيق الاجراءات اللازمة من تطهير وتعقيم بالنادي.

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من جانبه، أثنى المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقأولون العرب، على قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، فى 25 يوليو المقبل، وقال صلاح فى تصريحات لليوم السابع: "قرار انتظرناه طويلاً وقرار صائب بالتأكيد وننتظر اجتماعنا مع اللجنة الخماسية لتحديد خطة العودة إلى التدريبات فى ألفترة المقبلة بالشكل الذى يحمى اللاعبين من التعرض للإصابة".

أضاف رئيس المقأولون: لدينا طموح الحفاظ على مركزنا بعد عودة النشاط ونقدم كل الدعم للجهاز ألفنى واللاعبين فى تلك المرحلة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذى ظهر به المقأولون فى النصف الأول من الدوري".

ويحتل المقأولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل وأحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب ألفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقأولون العرب.