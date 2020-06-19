شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يتعادل مع الزمالك 1/1 بمقصية إبراهيم حسن ويحتفل بالتتويج بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 19 يونيو 1995 ، احتفل الأهلي بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي، وللمرة رقم 24 في تاريخه بعد تعادله مع الزمالك في القمة 75 بهدف لكل فريق في مباراة تحصيل حاصل حيث كان الأهلي قد حسم لقب البطولة قبلها بأسبوعين ، تقدم نبيل محمود برأسه بعد مرور عشرة دقائق من الشوط الثاني، وفي الدقيقة 65 احتسب الدولي التونسي زبير نواره ضربة جزاء للأهلي نفذها عادل عبدالرحمن، وتصدى لها نادر السيد ليقابلها إبراهيم حسن بضربة مزدوجة معلنا هدف التعادل.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة ويحافظ على فارق الثمانية نقاط مع الزمالك الوصيف.

تشكيل الأهلي في القمة 75 بقيادة الإنجليزي ألان هاريس مكونا من: أحمد شوبير "كابتن الفريق"، محمود أبوالدهب، عمرو الحديدي، مشير حنفي، إبراهيم حسن، هادي خشبة (ياسر ريان)، عادل عبدالرحمن (وليد صلاح الدين)، رضا عبدالعال، هشام حنفي، أسامة عرابي، أحمد فليكس.

أما تشكيل الزمالك بقيادة طه بصري فضم: نادر السيد، مدحت عبدالهادي (يحيى نبيل)، معتمد جمال، نبيل محمود، حسين عبداللطيف، إسماعيل يوسف "كابتن الفريق"، سامي الشيشيني، محمد صبري، حازم إمام (أسامة نبية)، خالد الغندور.

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وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.