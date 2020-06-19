شكرا لقرائتكم الأهلى يبحث مع هيدرسفيلد شروط بيع رمضان صبحى نهائياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستفسر مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية من نظراؤهم في هيدرسفيلد الإنجليزي عن المطالب المالية النهائية لحسم صفقة رمضان صبحي لاعب الأهلي المُعار من هيدرسيفلد ، ويحرص مسئولو القلعة الحمراء على معرفة أخر مطالب النادي الأنجليزي للإستغناء عن اللاعب نهائياً من أجل حسم والبت في هذه الشروط ومعرفة مدى إمكانية تنفيذها بما يتناسب مع ظروف الأهلي المالية.

ويتطلع الأهلي لإيجاد حلول وتفاهم مع هيدرسفيلد بشأن بيع رمضان صبحي في ظل الحاجة الفنية للاعب في الفريق لكن الأهلي يرى أيضاً أن مطالب النادي الأنجليزي السابقة كانت مُبالغ فيها أو إنها لا تتناسب مع خزينة النادي فقد سبق وطلب هيدرسفيلد 9 مليون جنيه إسترليني للإستغناء عن اللاعب وهو ما رفضه الأهلي وقتها قبل أن يبدأ النادي الأنجليزي رحلة تخفيض المبلغ إلى 6 أو 5 مليون جنيه إسترليني بسبب تداعيات جائحة كورونا التى تسببت في تخفيض أسعار اللاعبين حول العالم لكن المبلغ مازال كبير حسب وجهة نظر الأدارة الأهلاوية وترغب في الوصول إلى "السعر الأخير" لأتمام الصفقة أو الأنسحاب منها.

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على صعيد متصل ، طمئن مسئولو الأهلي رينيه فايلر المدير الفني للفريق بتزايد حظوظ رمضان صبحي في البقاء وعدم العودة لأوربا سواء في إنجلترا أو غيرها، وشهدت الأيام الماضية تأكيدات من مسئولين في الإدارة الحمراء للمدرب السويسري أن الأندية التي سبق وأبدت رغبتها في ضم رمضان صبحي لم تعد جادة في عرضها بسبب تداعيات وباء "كورونا" وهو ما يُمهّد الطريق أمام بقاء رمضان صبحي مع الأهلي بعد إنتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري.

وأبلغ رمضان صبحى إدارة الأهلى برغبته فى البقاء مع الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، إذا لم ترتقي العروض الأوروبية التى تلقاها منذ فترة لمرحلة الجدية، فى الوقت الذى يرفض اللاعب الانتقال للخليج أو لدورى أوروبى مستواه ضعيف، وعلى الرغم من أن رغبة اللاعب الأولى هى العودة للاحتراف، لكنه اشترط أن يكون ذلك عبر واحد من الدوريات الكبرى.