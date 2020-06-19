شكرا لقرائتكم الخطيب يتابع ملف "ديون" الأهلي بالخارج لاسترداد 62 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس الأهلي على متابعة ملف "ديون" النادي الخارجية لدى أكثر من جهة يأتي في مقدمتها مبلغ مليوني و500 ألف دولار لدى ستوك سيتي الأنجليزي ومليون و400 ألف دولار لدى النجم الساحلي التونسي و100 ألف دولار لدى الصفاقسي التونسي ، ويقوم رئيس الاهلي بشكل مُستمر بدراسة ومناقشة هذا الملف مع المُكلّفين بحسم هذه الملفات خاصة وأن مستحقات الأهلي لدى الأندية الثلاثة كبيرة حيث تبلغ 4 مليون دولار أي ما يقرب من 62 مليون جنيه.

ويتطلع محمود الخطيب لإسترداد هذا المبلغ من الأندية الثلاثة من أجل المساهمة في مواجهة الأزمة المالية التى يعاني منها الأهلي جراء وباء كورونا الذى تسبب في إلحاق خسائر مالية فادحة بجميع أندية بل ومؤسسات العالم.

وتلقى مسئولو الأهلى تأكيدات من المحامى السويسرى مونتييرى بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اقترب من أصدر حُكم لصالح القلعة الحمراء ضد الصفاقسى وبصدد إصدار حكم أخر ضد النجم الساحلى التونسيين، بسبب تقاعسهما عن تسديد مستحقات الأهلى، فالأخير له 100 ألف دولار لدى الصفاقسى تم تحويلها منذ عدة سنوات له بالخطأ، فيما يستحق مليوناً و400 ألف دولار لدى النجم الساحلى تمثل الغرامة التى سبق وتم توقيعها ضد الإيفوارى سليمانى كوليبالى بسبب هروبه من الأهلى عام 2017 وتعهد النجم كتابياً بتسديدها للأهلى قبل عام تقريباً لكنه لم يلتزم.

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وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين إدارة الأهلى ومونتييرى الذى تستعين به القلعة الحمراء فى القضايا الخارجية، وأكد خلالها المحامى السويسرى أن الفيفا درس القضيتين جيداً واطّلع على المستندات التى قدمها الأهلى ضد بطلى تونس، وأصدر الاتحاد الدولى حكم لصالح الأهلى فى قضية الصفاقسي فيما يستعد "فيفا" لأصدار حكم أخر لصالح الأهلي ضد النجم الساحلى.

كما قدم المحامي الإنجليزي الذي تعاقد معه الأهلي مؤخراً لاسترداد حقوق النادي لدى ستوك سيتي الإنجليزي المستندات والأوراق التى تؤكد أحقية الأهلي في استرداد 2 مليون و500 ألف جنيه إسترليني لدى النادي الإنجليزي الخاصة بصفقة رمضان صبحي قبل عدة مواسم ، وقدّم المحامي الإنجليزي للمحكمة الفيدرالية الإنجليزية نسخة من الحُكم الصادر لصالح الأهلي بعدم وجود ديون عليه لشركة "مسك" راعي قناة النادي الأسبق.

وكان ستوك سيتى قد تعاقد مع رمضان صبحي فى صيف 2016 مقابل 5 ملايين جنيه إسترلينى ودفع النادى الإنجليزى للأهلى القسط الأول من قيمة الصفقة وقيمته مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى، ورفض تسديد القسط الثانى والأخير والذى يبلغ نفس قيمة القسط الأول (مليونى و500 ألف جنيه إسترليني).