شكرا لقرائتكم آرى بابل والمثلوثى ينتظران إشارة الزمالك للحضور إلى القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر الثنائى الأنجولى آرى بابل جناح أول أغسطس الأنجولى والتونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، دعوة الزمالك للقدوم إلى القاهرة عند عودة حركة الطيران، بعد الاتفاقات التى تمت مع الثنائى من أجل الانضمام إلى القلعة البيضاء، فى صفقات انتقال حر، وذلك لتعزيز صفوف الفريق فى الموسم الجديد، حيث يجيد بابل اللعب فى مركز الجناح الأيسر والمهاجم الثانى ويعد المثلوثى تدعيما للجبهة اليمنى للفريق الأبيض بعد استقرار إدارة نادى الزمالك على التجديد لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض خلال الفترة الجارية.

ويتواجد المثلوثى فى الوقت الحالى ضمن منتخب تونس الذى يضم بين صفوفه الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، حيث يخوض الثنائى حاليا التدريبات رفقة نسور قرطاج خلال معسكره المقام خلال الشهر الجارى، وذلك فى المعسكر الذى يأتى للمرة الأولى منذ أزمة وباء فيروس كورونا المستجد الذى انتشر في مختلف دول العالم، ومن المنتظر أن ينهى المثلوثى كافة أمور إنهاء تعاقده مع الصفاقسى من أجل الحضور إلى القاهرة والانضمام للفارس الأبيض.

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وشهدت الساعات الماضية، كشف مرتضي منصور رئيس الزمالك عن حصول ناديه على توقيع لاعبان من العيار الثقيل خلال الفترة الحالية ، موجهاً الشكر إلي كل من أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة النادي وأمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة ، لإنهاء الصفقة في صمت وأكد مرتضي منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي في قناة الزمالك ، أن اللاعبان مميزين للغاية وسيكونوا مفاجأة لجماهير الزمالك ، مشيراً إلي انه سيتم الإعلان الرسمي في الوقت المناسب.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد نفي ما تردد بأن أرض النادى فى مدينة 6 أكتوبر قد تم سحبها، وشدد رئيس الأبيض أن الأرض ما زالت مخصصة للزمالك، وتم التعاقد مع إحدى الشركات لبناء الاستاد والنادى الاجتماعى ومدينة رياضية، وقاموا بعمل المعاينة اللازمة وسيتم بدء العمل فيها بداية من الأسبوع المقبل وقال مرتضى منصور، فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الزمالك، أن ما تردد محض افتراء وأكاذيب، مشيرا إلى أن النادى سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد مروج هذه الشائعه ليكون عبرة لمن يعتبر.

وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، قد كشف عن الجلسة التى جمعته مع الشركة المنفذة لإنشاء النادى فى مدينة 6 أكتوبر ومن ضمنها استاد الزمالك، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة عندها خبرة كبيرة فى بناء الاستادات، وهم من قاموا بتجهيز استادات بطولة أفريقيا الأخيرة التى استضيفتها مصر خلال الفترة الماضية.