شكرا لقرائتكم زى النهاردة..مصر تودع مونديال 2018 بالخسارة أمام روسيا بثلاثية وصلاح يسجل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 19 يونيو 2018 ، خسر منتخب مصر من روسيا البلد المنظم لكأس العالم 2018 بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليودع الفراعنة البطولة بشكل رسمى، ضمن فاعليات الجولة الثانية للمجموعة الأولي ، سجل محمد صلاح هدف مصر الوحيد من ضربة جزاء قبل النهاية بـ17 دقيقة، والأول لمصر بعد صيام 3 مباريات، و350 دقيقة من هدف مجدي عبدالغني من ضربة جزاء أيضا في هولندا 1990.

خاضت مصر مباراتها السادسة في كأس العالم بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر بتشكيل مكون من: محمد الشناوي "الأهلي"، أحمد فتحي "الأهلي"، أحمد حجازي "بروميتش البيون الإنجليزي"، علي جبر "الزمالك"، محمد عبدالشافي "أهلي جدة السعودي"، طارق حامد "الزمالك"، محمد النني "الأرسنال الإنجليزي"، محمد صلاح "ليفربول الإنجليزي"، محمود حسن تريزيجيه " قاسم سبور التركي"، عبدالله السعيد "الأهلي"، مروان محسن "الأهلي".

وفي الشوط الثاني، حل عمرو وردة بديلا لمحمد النني في الدقيقة 64، ورمضان صبحي بديلا لمحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 68، ومحمود عبدالمنعم كهربا بديلا لمروان محسن في الدقيقة 82.

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وودع المنتخب المصري مونديال روسيا 2018 بعد الخروج من الدور الأول بعد تلقيه 3 هزائم متتالية أمام أوروجواى ثم روسيا وأخيراً السعودية.

وكانت مصر شاركت فى نسختى 1934 و1990 فى كأس العالم، وفشلت فى العبور من دور المجموعات فى المناسبتين، وسجلت 3 أهداف واستقبلت 6 فى أربع مباريات دون تحقيق أى انتصار (تعادلين وهزيمتين).

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.