شكرا لقرائتكم الزمالك يمد مهلة تخفيض الإشتراكات لمدة أسبوع جديد أمام الأعضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مد مهلة تخفيض اشتراكات "توابع" الأعضاء، لمدة أسبوع جديد حيث يمكن للعضو التجديد للتابعين له بـ350 جنيه بدلا من ألف جنيه، بحد أقصى خلال أسبوع، ويستقبل مقر الزمالك، خلال الفترة الحالية، أعضاء النادى الأبيض من أجل سداد رسوم تجديد الاشتراكات الخاصة بعضوية قلعة ميت عقبة، حيث فتح النادى الأبيض أمام أعضاءه من أجل تجديد الاشتراكات وسط إجراءات إحترازية ضد فيروس كورونا تشهد متابعة دورية من مسئولى الزمالك حول المسألة من أجل الحفاظ على سلامة الأعضاء وموظفي النادى الأبيض.

ويدرس مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، خلال الوقت الحالى، توفير خدمة مستقبلاً ليتمكن الأعضاء من دفع الاشتراكات إلكترونياً، لتسهيل الأمور بصورة أكبر أمام أعضاء النادى فى تلك المسألة، بعدما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، فتح باب الاشتراكات الخاصة بتجديد عضويات النادى حتى 30 من شهر يونيو الجارى، على أن يتم التجديد بعد ذلك الموعد بدفع غرامة مالية على أن تكون مواعيد استقبال الأعضاء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من بوابة شارع جامعة الدول فقط.

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وحدد مجلس إدارة نادى الزمالك غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه فى حال تخطى الموعد الذى تم الإعلان عنه حتى نهاية شهر يونيو، كما حرص مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على متابعة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا قبل إنشاء خيمة للأعضاء لفتح باب الاشتراك حتى يتوفر التباعد الاجتماعى إلى جانب تعقيم النادى بأكمله واتخاذ كافة كل الإجراءات الوقائية للأعضاء وموظفى النادى بارتداء الكمامة وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.

فيما ينتظر جهاز الزمالك، موقف إدارة النادى من موعد عودة التدريبات الجماعية للفريق، من أجل تحديد اليوم الخاص بإجراء التحاليل والفحوصات الطبية ومسحة كورونا استعداداً لعودة النشاط الكروى خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد الحرص على متابعة حالة اللاعبين البدنية خلال الفترة الماضية التى شهدت توقف النشاط الكروى منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الإحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على متابعة آخر الاستعدادات لعودة الفريق إلى التدريبات الجماعية فى النادى وفقا لقرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى سمح بعودة الفرق الجماعية للتدريبات بداية من 20 يونيو الجارى، ويحرص كارتيرون على التواصل الدائم على مدار اليوم مع جهازه المعاون لمتابعة الإجراءات الطبية التى ستطبق على اللاعبين قبل بداية التدريبات، وكذلك الجدول الزمنى لخطة العودة لوضع البرنامج التدريبى المناسب للاعبين.