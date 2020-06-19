شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مطالب المقاولون لبيع طاهر محمد طاهر بعد توقيع اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى المطالب المالية لنادى المقاولون العرب من أجل إتمام صفقة طاهر طاهر بشكل رسمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فبعدما تحدث مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى المقاولون مؤخراً بشأن إتمام الصفقة، تقرر إحالة ملف الصفقة للجنة التخطيط للكرة فى الأهلى والتى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو.

وتناقش اللجنة المطالب المالية لنادى المقاولون وكيفية إتمام الصفقة، وهل سيتم حسمها على سبيل البيع النهائى أم الإعارة، وكذلك اللاعبين الذين من الممكن الاستعانة بهم من الأهلى لحسم الصفقة على سبيل المقايضة بانتقالهم للمقاولون ومعهم مبلغ مالى من أجل ضم طاهر محمد طاهر الذى وقع للأهلى قبل عدة أسابيع ويتبقى حسم الصفقة مع المقاولون.

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على الصعيد ذاته، قال محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب، إنه تلقى على هامش الجلسة التى جمعته بمحمود الخطيب أمس فى الأهلى عرضاً من الخطيب لضم طاهر محمد طاهر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما يعد أول تواصل بشكل مباشر من إدارة الأهلى لضم اللاعب وأبدى رئيس الأهلى مرونة فى طلبه لضم اللاعب وتم الاتفاق على أن يتم دراسة العرض من كل جوانبه وفتح اتصال لمناقشة التفاصيل قبل إبداء الرأى النهائى خاصة أن الجلسة لم يكن معدا لها أن تشهد التفاوض حول طاهر.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة فى المقاولون وعضو مجلس إدارة النادى، أن عرض الأهلى بخصوص طاهر شمل بدائل مطروحة لإتمام الصفقة كان من ضمنها الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين، أو وضع بنود تسويقية من الممكن الاتفاق عليها لاحقا كما تم عرض منح المقاولون أولوية لضم لاعبين من الأهلي.

وأضاف فتحى أن مجلس إدارة النادى سيناقش العرض مع اللاعب والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس كما سيتم تحديد طلبات النادى المادية لعرضها على الاهلى وأن المقاولون سيكون حريصا على إعلان كافة المستجدات فى حينها.