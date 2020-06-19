اتحاد الكرة يلغى مسابقات الناشئين والبراعم بعد وصول البروتوكول الطبى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على إلغاء مسابقات الناشئين والبراعم هذا الموسم وعدم استكمالها، خاصة بعد وصول الدليل الطبى من وزارة الشباب والرياضة والذى تضمن عدة ضوبط لعودة النشاط بالأندية الرياضية ومراكز الشباب، ومن بينها إيقاف أى مسابقات رسمية لقطاع الناشئين والبراعم والاكتفاء ببرامج إعداد للموسم الجديد.

الناشئين

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عقب سلسلة الاجتماعات مع الأندية، علي استئناف مسابقة الدوري الممتاز عقب إجازة عيد الأضحي المبارك وتحديدا في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، لمنح الفرصة للأندية للاستعداد للمسابقة بعدما تحفظت الأندية علي عودة البطولة يوم 25 يوليو المقبل بداعي حاجتهم إلى أكثر من 4 أسابيع لعمل فترة إعداد بجانب عودة اللاعبين المحترفين من الخارج بعد فتح الطيران أول يوليو المقبل.

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وحددت اللجنة الخماسية شهرين ونصف الشهر للفترة المتبقية من عمر الدوري العام، علي أن تنتهي المسابقة في شهر أكتوبر المقبل، شهدت اجتماعات أندية الدوري الممتاز مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لمناقشة عودة الدوري، اقتراح الاندية بأن ينتهي الدوري الحالي في شهر أكتوبر أو نوفمبر، علي أن يقام الدوري في الموسم المقبل بنظام المجموعتين وهو ما وافق عليه النادي الأهلي ممثلا في محمود الخطيب رئيس النادي خلال اجتماعه مع الجبلاية ظهر الثلاثاء، بحيث ينتهي الدوري الجديد في شهر يونيو أي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2021.

وفي المقابل، رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة هذا الاقتراح من حبث المبدأ ، وتمسكت بإقامة الدوري الجديد بشكله العادي الا اذا اضطرت اللجنة لهذا الامر وأصبح هو الخيار الوحيد قبل انطلاق الموسم الجديد ورفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تهديد أكثر من ناد بالدوري الممتاز بعدم خوض مباريات مسابقة الدوري العام حال استئنافها يوم 25 يوليو المقبل كما تم الاعلان مؤخرا من جانب وزير الرياضة، وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن الاجتماعات التي تتم حاليا مع الأندية هدفها مناقشة أي مشكلات تواجه الأندية من أجل عودة الحياة للنشاط الرياضي ، وفي حالة تعنت الأندية وإصرارها علي عدم خوض مباريات الدوري سيتم تطبيق اللوائح عليها واعتبارها منسحبة من البطولة.

وحددت الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة عدة مطالب تم تقديمها الي اللجنة الخماسية من أجل الموافقة علي عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية ، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدي أكثر من جهة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال الاجتماع أن تكلفة تعقيم كل نادي شهريا تصل إلي 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.