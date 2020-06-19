شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعقد جلسة جديدة للجنة ملف نادى القرن الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الدعوة لجلسة جديدة خلال الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مع لجنة ملف نادى القرن بالقلعة البيضاء التى تضم الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، هانى زاده وأحمد مرتضى وإسماعيل يوسف أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب محمد بيومى خبير اللوائح، وذلك من أجل الانتهاء من ملف قضية نادى القرن.

ومن المقرر أن يتحرك الزمالك بتقديم شكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية عقب ذلك الاجتماع، بأحقية النادى الأبيض فى لقب القرن الأفريقى الذى حصل عليه النادى الأهلى بشكل رسمى من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على أن تشهد تلك الجلسة الانتهاء من مراجعة كافة أوراق القضية وإرسالها إلى المحامى الإيطالى الخاص بنادى الزمالك من أجل تقديم الشكوى بصورة رسمية.

وقررت إدارة نادى الزمالك فتح ملف تتويج الأهلى بقلب نادى القرن من جديد، والذى منحه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم للقلعة الحمراء، خلال مطلع القرن الجارى، حيث ترى إدارة النادى الأبيض أنهم الأحق بهذا اللقب نظرًا لأن الزمالك كان أكثر تتويجًا بالبطولات من الأهلى وقت توقيت إعلان الجائزة، ليقوم مسئولى الزمالك باستقدام محامى إيطالى من أجل تقديم شكوى ضد الاتحاد الأفريقى.

وقامت إدارة الزمالك بتعليق لافتات نادى القرن على أسوار قلعة ميت عقبة ومدون عليها "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، وتحركت إدارة الزمالك لرفع شكوى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم والمحكمة الرياضية بشأن أحقيقة النادى فى اللقب وسط تحرك الأهلى لمقاضاة الزمالك بشأن استخدام شعار نادى القرن.