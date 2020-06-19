شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكثف عمليات التعقيم في استاد عثمان أحمد عثمان استعداداً للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نادى المقاولون العرب حملات تعقيم قلعة ذئاب الجبل، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى المقرر عودته يوم 25 يوليو المقبل، بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وشملت عمليات التعقيم استاد عثمان أحمد عثمان الملعب الرسمى للمقاولون، من أجل تجهيزة لاستضافة مباريات الدورى العام بعد العودة، وكذلك غرف خلع الملابس وفندق إقامات اللاعبين، وقاعة المحاضرات الفنية ومكتب المدير الفنى وأعضاء الجهاز، وكان المقاولون قد استعان ببوابات التعقيم الذاتى من أجل توفير الحماية اللازمة للاعبين والعاملين بالنادى خلال الدخول والخروج.



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من جانبه، أثنى المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، على قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، في 25 يوليو المقبل، وقال صلاح في تصريحات لليوم السابع: "قرار انتظرناه طويلاً وقرار صائب بالتأكيد وننتظر تحديد خطة العودة إلى التدريبات في الفترة المقبلة بالشكل الذي يحمي اللاعبين من التعرض للإصابة".

أضاف رئيس المقاولون: لدينا طموح الحفاظ على مركزنا بعد عودة النشاط ونقدم كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في تلك المرحلة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي ظهر به المقاولون في النصف الأول من الدوري".

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.