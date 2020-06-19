شكرا لقرائتكم خبر عن 14 سنة خدمة بالملاعب.. كهربا وصالح جمعة يرفعان شعار "عقل واحد" فى جسدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موسم 2004-2005 كانت اختبارات نادى إنبى جاء هذا الطفل مع عمه سليمان، الرجل الذى رباه وكان يحلم بأن يجعله لاعبا ممتازا لكرة القدم فى الـ11 من عمره هكذا يحكى إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادى إنبى عن صالح جمعة نجم الأهلى.

وعلى الناحبة الأخرى يروى إمام محمدين أن الأهلى كانت لديه عادة غريبة يحتفظ بلاعبيه تحت سن 15 عاما، ثم فى نهاية الموسم يجرى الاختبارات للمواهب الجديدة ويجعلها تلعب مباراة مع اللاعبين الموجودين، والخاسر يرحل أنا كنت أنتظر هذا الخاسر، وتحديدا عينى كانت على لاعب تحت 15 عاما هو كهربا.

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هكذا بدأ صالح جمعة ومحمود كهربا قصة الصداقة الكروية التي يمتد عمرها لأكثر من 15 عاما حتى تزاملا سويا في الوقت الحالي في ارتداء قميص القلعة الحمراء ليجسدا مع بعضهما البعض زمالة مدرسة المشاغبين الكروية على طريقة الزعيم عادل إمام وسعيد صالح.

مشوار إنبي

لعب صالح جمعة في صفوف إنبي وظهر بصورة مميزة الذي جعل الأهلي يتعاقد معه في صيف 2015 و في ذات العام انتقل محمود كهربا من إنبي إلى الزمالك بعدما ظهر أيضا بمستوى مميز مع الفريق البترولي.