شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يطمئن متابعيه على تحسن الحالة الصحية لابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، متابعيه على موقع انستجرام، على تحسن الحالة الصحية لابنته شريفة، وقال فضل، "شكرا لكل من اتصل أو أرسل رسالة للاطمئنان على ابنتى شريفة وبعتذر عن عدم الرد... الحمد لله علي كل شيء والأمور جيدة الحمد لله وإن شاء الله ربنا يحفظها من كل سوء ويتم شفاؤها علي خير".



محمد فضل

في سياق آخر، عبر محمد فضل عن سعادته البالغة بالجلسات التي عقدتها اللجنة مع أندية الجمعية العمومية للاتحاد والدوري الممتاز والقسم الثاني لاستكمال الجولات مع بقية الأندية وأعضاء الجمعية العمومية.

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وأضاف فضل بأن اللجنة سعيدة لما لمسته من تعاون وود بين أعضاء اللجنة ورؤساء ومندوبي أندية الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن الجميع قدم مقترحات رائعة للغاية سواء فيما يتعلق بعودة النشاط الرياضي واستئنافه وكذلك ما يتعلق باللائحة، موضحا أن المقترحات متوافقة إلى حد بعيد مع رؤى اللجنة في النشاط واللائحة.

فضل شدد على أن اللجنة سعيدة بالاجتماعات وتفخر بالجلوس مع مندوبي الجمعية العمومية والتي تأخرت بعض الوقت لظروف يعلمها الجميع وكانت روح الود تسود الاجتماعات والجميع كان هدفه المصلحة العامة وعرض وجهات نظر لمصلحة الكرة في مصر دون النظر لمصلحة خاصة.