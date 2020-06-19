تعرف علي موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي .. والقنوات الناقلة

يحل فريق مانشتر يونايتد ضيفاً ثقيلاً علي توتنهام هوتسبير مساء اليوم الجمعة في مواجهة من العيار الثقيل علي ملعب استاد توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة 30 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إستئنافها عقب فترة توقف منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

موعد مباراة توتناهم هوتسبير ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بالدوري الانجليزي في الساعة العاشرة والربع مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة

المكرمة، الثانية عشر والربع صباحاً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بالبريمييرليج

تنقل مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

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يخوض مانشستر يونايتد هذه المباراة رافعاً شعار لا بديل عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة لإقتناص المركز الرابع بجدول الترتيب ولو بصورة مؤقته من تشيلسي، في إطار الصراع القوي بين الفريقين نحو

التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ويتنافس اربعة فرق علي حصد المركز الرابع وهم اليونايتد وتشيلسي بجانب شيفيلد وولفرهامبتون اضافة الي توتنهام الذي يبحث هو الآخر عن الفوز في لقاء اليوم من أجل بعثرة أوراق المتنافسين علي بطاقة التأهل للشامبيونز ليج.

ويعول النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر اليوم علي الثنائية المنترة في خط وسط فريقه بين الربتغالي برونو فيرنانديز والعائد من الإصابة بول بوجبا، بجانب الثنائي الهجومي القوي راشفورد وانتوني مارسيال.

في المقابل تلقت حظوظ السبيرز دفعة قوية بعد أن تأكدت جاهزية هاري كين نجم وهداف الفريق اللندني للمشاركة في المباراة بعد عودته من الإصابة.