باريس سان جيرمان يبحث عن بديل سيلفا في الكالتشيو

يبحث باريس سان جيرمان الفرنسي، عن بديل للبرازيلي ثياجو سيلفا، مدافع الفريق الذي سيرحل خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد سيلفا بنهاية الموسم الجاري، ولن يتم تجديد

عقده لرحيل بشكل رسمي بعدما أكد ليوناردو المدير الرياضي للنادي ذلك.

أشار موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، بأن باريس سان

جيرمان، يراقب ميلان سكرينيار مدافع انتر ميلان، و رومانيولي مدافع أي سي ميلان ، لضم احدهما لتعويض رحيل سيلفا.

ومازال النادي الباريسي يبحث على طاولته عن اللاعب المناسب الذي سيستطيع جلبه، لتعويض رحيل قائد الفريق.