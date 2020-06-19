تعرف على موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني .. والقنوات الناقلة

تتوجه عشاق الكرة الأوروبية مساء اليوم الجمعة الي ملعب رامون سانشيز بيزخوان لمتابعة المواجهة نارية والمرتقبة بين إشبيلية وبرشلونة ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الإسباني.

موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة في الليجا

تنطلق مباراة إشيبيلية وبرشلونة بالدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وبرشلونة في الليجا

تنقل مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

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يدخل برشلونة المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة في واحدة من أهم منعرجات الموسم الحالي، ويسعي الفريق الكتالوني لتوسيع الفارق أمام منافسه التقليدي ريال مدريد في صراع الصدارة.

ويحتل برشلونة المركز الأول بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي حق الفوز مساء أمس الخميس علي فالنسيا ليشعل السباق نحو اللقب.

ويعول كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة علي الثلاثي الهجومي القوي المكون من ليونيل ميسي وجريزمان وسواريز في انتزاع الفوز بهذا اللقاء.

علي الجانب الآخر يآمل اشبيلية في الاستفادة من عامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم في ظل الصراع العنيف من أجل حسم المركز الثالث بجدول الترتيب والذي يؤهل الفريق مباشرة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.