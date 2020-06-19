تعرف علي موعد أبرز مباريات اليوم .. والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة إنطلاق عدد من المباريات القوية بالدوريات الأوروبية المختلفة، بعد إستئناف النشاط الكروي عقب فترة توقف دامت لثلاثة أشهر لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.
وتقام اليوم العديد من اللقاءات الهامة أبرزها مايلي:
نورويتش سيتي وساوثهامبتون: تنطلق المباراة في السابعةمساء اليوم علي ملعب كارو رود ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الانجليزي الممتاز وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1
توتنهام ومانشستر يونايتد: تنطلق المباراةفي التاسعة والربع مساءً علي ملعب استاد توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة 30 للبريمييرليج وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 1
ريال مايوركا وليجانيس: تنطلق المباراة في السابعة
غرناطة وفياريال: تنطلق المباراة في السابعةوالنصف مساءً علي ملعب نويفو لوس كارمينيس ضمن منافسات الجولة 30 للدوري الإسباني وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3
إشبيلية وبرشلونة: تلعب المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم علي ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن منافسات الجولة 30 لليجا الإسبانية وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3
الدوري البرتغالي
فيتوريا جيماريش ومورينينسي: تلعب المباراة في العاشرة مساءً علي ملعب أفونسو هنريكيس ضمن منافسات الجولة 27 للدوري البرتغالي
فاماليكاو وسبورتنج براجا: تلعب المباراة في العاشرة والربع مساءً علي ملعب فاماليكاو ضمن منافسات الجولة 27 للدوري البرتغالي
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