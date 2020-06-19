محمود الخطيب: نحمل على عاتقنا مسئولية عودة النشاط

أكد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء أن الأهلى بوصفه أكبر مؤسسة رياضية فى مصر والشرق الأوسط، يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة نحو دفع عجلة الإنتاج وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، والاستفادة من التجارب العالمية التى عايشت نفس الموقف والظروف خلال الفترة الحالية، حيث إن مصر كدولة لها قيمة كبيرة وسط بلدان العالم، وبالتالى بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى يجب علينا الاستعداد بقوة مع باقى

الأندية المصرية، لنكون عاملًا مساعدًا نحو عودة الحياة مرة أخرى بشكل يناسب قيمة مصر ويحفظ أمن وسلامة كل عناصر المنظومة الكروية.

وقال إنه لا تهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم لتكون البداية قوية، حيث يعول الجميع على الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر آمالا

كبيرة نحو تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، فى ضوء الإجراءات التى تمت الإشارة إليها مسبقًا، بما يتفق مع سياسة الدولة، لتكون البداية واقعية ومنطقية، خاصة أن الجهاز الفنى كان قد أعد برنامجًا لينفذه كل لاعب فى منزله، ومع عودة الفريق إلى التدريب بالنادى مرة أخرى يجب تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تم الإعلان عنها للحفاظ على الجميع.

وقام الخطيب بعدة جولات تفقدية مع الجهاز المعاون وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة للفريق الأول لمتابعة خطة عودة التدريبات بجانب عقد جلسة مع مدربى النشاط الرياضى بخلاف تفقد جولة فى إدارة الاشتراكات.