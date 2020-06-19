الأهلي يسير على نهج بايرن ميونخ في الإجراءات الاحترازية

استعان مسئولو النادى الأهلى بالبروتوكول الذى قامت إدارة بايرن ميونخ الألمانى بتطبيقه فى ملف تطبيق الإجراءات الاحترازية فى عودة النشاط الكروي. النشاط الكروي. وحصل مسئولو الأهلى على الخطوات التى اتبعها مسئولو العملاق البافارى لتطبيقها فى القلعة الحمراء تجنبا لانتشار فيروس القلعة الحمراء تجنبا لانتشار فيروس كورونا بعد قرار وزارة الرياضة بالموافقة على عودة التدريبات بداية من غدٍ السبت وعودة البطولات بداية من يوم 25 يوليو المقبل.

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