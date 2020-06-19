الأهلي يرحب بالصفقة التبادلية لضم طاهر ويترقب رد المقاولون

رحب النادى الأهلى بعقد صفقة تبادلية للتعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبى فى الموسم الجديد. وأبدى النادى الأهلى بشكل رسمى رغبته فى التعاقد مع لاعب المقاولون خلال الزيارة التى قام بها المهندس محسن صلاح رئيس نادى المقاولون والمهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة لمقر القلعة الحمراء وعقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي. رئيس نادى المقاولون والمهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة لمقر القلعة الحمراء وعقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي. الخطيب رحب بإمكانية عقد صفقة تبادلية مع المقاولون ومنح قلعة ذئاب الجبل الأولوية فى استعارة بعض لاعبى الفريق الأحمر خاصة على صعيد العناصر الواعدة مثلما حدث فى المواسم الأخيرة مع الجونة وسموحة. قلعة ذئاب الجبل الأولوية فى استعارة بعض لاعبى الفريق الأحمر خاصة على صعيد العناصر الواعدة مثلما حدث فى المواسم الأخيرة مع الجونة وسموحة. وطلب الخطيب معرفة الشروط المالية للمقاولون للاستغناء عن طاهر وإمكانية رحيله فى الموسم المقبل بناء على رؤية الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس تمهيداً لضم اللاعب.

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