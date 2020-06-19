المقاولون العرب يدرس عرض الأهلي لشراء طاهر

أكد محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب أنه تلقى عرضاً علي هامش الجلسة التي عقدها مع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي لضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد هذا العرض أول تواصل بشكل مباشر من إدارة الاهلى لضم اللاعب وأبدى رئيس الاهلى مرونة فى طلبه لضم اللاعب وتم الاتفاق

على ان يتم دراسة العرض من كل جوانبه وفتح اتصال لمناقشة التفاصيل قبل إبداء الرأى النهائى خاصة أن الجلسة لم يكن معدا لها ان تشهد التفاوض حول طاهر.

ومن جانبه، أكد محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة، عضو مجلس إدارة أن عرض الاهلى بخصوص

طاهر شمل بدائل مطروحة لاتمام الصفقة كان من ضمنها الحصول على اللاعب على سبيل الاعارة لمدة موسم او موسمين أو وضع بنود تسويقية من الممكن الاتفاق عليها لاحقا كما تم عرض منح المقاولون أولوية لضم لاعبين من الأهلي.

وأضاف فتحى أن مجلس إدارة النادى سيناقش العرض مع اللاعب والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، كما سيتم تحديد طلبات النادى المادية لعرضها على الاهلى وأن المقاولون سيكون حريصا على إعلان كافة المستجدات فى حينها.