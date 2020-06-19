الزمالك يكشف كواليس الجلسة مع وزير الرياضة بخصوص إستئناف الدوري

كشف مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك عن كواليس جلسته مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بخصوص ملف استئناف مسابقة الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة.
وقال مرتضى منصور إن الاحترام المتبادل بين اللجنة الخماسية ومندوبى الأندية جاء بعد جلسة الوزير، الذى أكد ضرورة الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.
واضاف منصور أن هناك مذكرة موقعة من
وأتم رئيس الزمالك: «الوزير أكد إرسال المذكرة إلى اللجنة الخماسية لمناقشة طلبات الأندية واتخاذ القرار السليم، بعد مناقشةكافة الاراء الخاصة بكل ناد».
وواصل: لا يوجد نص فى بيان الأندية التى رفضت استئناف البطولة بتتويج الأهلى ببطولة الدوري، البيان قال ان الموسم كأنه لم يكن، ويصعد الفرق لدورى الأبطال والكونفيدرالية والبطولة العربية بناء على ترتيب الموسم الماضى.
وأضاف: لن يكون هناك هبوط فى بطولة الدورى هذا العام، ولكن هناك سيكون فرق صاعدة لبطولة الدوري، وفى النهاية سيكون هناك ٥ أندية توافق على استئناف البطولة و١٣ فريقا رافضا استئناف المسابقة.
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