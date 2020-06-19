الزمالك يقاضى مروجى شائعة سحب أرض النادى فى 6 أكتوبر

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ما ردده البعض بأن أرض النادى فى مدينة ٦ اكتوبر قد تم سحبها، مشددا على أن الأرض مازالت مخصصة للزمالك وتم التعاقد مع الشركه المصرية وهى شركه وطنية لبناء الاستاد والنادى الاجتماعي،

بالإضافة لمدينة رياضية وقاموا بعمل المعاينة اللازمة وسيتم بدء العمل فيها بداية من الأسبوع المقبل، مؤكدا أن ماتردد محض افتراء وأكاذيب، مشيرا إلى أن النادى سيتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد مروجى هذه الشائعة ليكونوا عبرة لمن يعتبر.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك، قد عقد جلسة مع الشركة المنفذة لإنشاء النادى فى مدينة 6 أكتوبر ومن ضمنها ستاد الزمالك، ووصف الشركة المنفذة بأن لديها خبرة كبيرة فى بناء الاستادات، وهم من قاموا بتجهيز ستادات بطولة أفريقيا الأخيرة التى استضافتها مصر خلال الفترة الماضية.