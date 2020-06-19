شكرا لقرائتكم الأهلى يبحث "مطالب" المقاولون لبيع طاهر محمد طاهر بعد توقيع اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناقش لجنة التخطيط بالنادي الأهلي المطالب المالية لنادي المقاولون العرب من أجل إتمام صفقة طاهر طاهر بشكل رسمي خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة ، فبعدما تحدث مسئولو الأهلي مع نظراؤهم في المقاولون مؤخراً بشأن إتمام الصفقة تقرر إحالة ملف الصفقة للجنة التخطيط للكرة في الأهلي والتى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو.

وتناقش اللجنة المطالب المالية لنادي المقاولون وكيفية إتمام الصفقة وهل سيتم حسمها على سبيل البيع النهائي أم الإعارة وكذلك اللاعبين الذين من الممكن الإستعانة بهم من الأهلي لحسم الصفقة على سبيل المقايضة بإنتقالهم للمقاولون ومعهم مبلغ مالي من أجل ضم طاهر محمد طاهر الذى وقع للأهلي قبل عدة أسابيع ويتبقي حسم الصفقة مع المقاولون.

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على الصعيد ذاته، قال محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب إنه تلقى، على هامش الجلسة التى جمعته بمحمود الخطيب أمس فى الأهلى، عرضاً من الخطيب لضم طاهر محمد طاهر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما يعد أول تواصل بشكل مباشر من إدارة الأهلى لضم اللاعب وأبدى رئيس الأهلى مرونة فى طلبه لضم اللاعب وتم الاتفاق على أن يتم دراسة العرض من كل جوانبه وفتح اتصال لمناقشة التفاصيل قبل إبداء الرأى النهائى خاصة أن الجلسة لم يكن معدا لها ان تشهد التفاوض حول طاهر.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة فى المقاولون وعضو مجلس إدارة النادى، أن عرض الأهلى بخصوص طاهر شمل بدائل مطروحة لإتمام الصفقة كان من ضمنها الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين، أو وضع بنود تسويقية من الممكن الاتفاق عليها لاحقا كما تم عرض منح المقاولون أولوية لضم لاعبين من الأهلي.

وأضاف فتحى أن مجلس إدارة النادى سيناقش العرض مع اللاعب والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس كما سيتم تحديد طلبات النادى المادية لعرضها على الاهلى وأن المقاولون سيكون حريصا على إعلان كافة المستجدات فى حينها.