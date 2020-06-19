شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يقود ريال مدريد لإسقاط فالنسيا بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد المهاجم الفرنسي، كريم بنزيمه فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه فالنسيا، بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ملعب الفريدو ديستيفانو، في اطار الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بنزيمه هدفين في الدقيقة 61 و86، واسنسيو سجل الهدف الثاني في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة حالة طرد ضد لاعب فالنسيا لي كانج ان في الدقيقة 89 بعد دخوله كبديل في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 62 في المركز الثاني، وتوقف رصيد فالنسيا عند النقطة 43 في المركز الثامن من جدول الدوري الإسباني.