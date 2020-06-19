شكرا لقرائتكم أندية المظالمين تطالب اتحاد الكرة بالغاء الهبوط في ظل الأزمات المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت أندية القسمين الثاني والثالث من اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، الغاء الهبوط في القسمين في ظل الأزمات التي تواجه هذه الاندية قبل استئناف النشاط الرياضى، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تحديد مصير هذا الأمر لاسيما وان اللجنة الخماسية رحبت بتقليص عدد الهابطين في القسم الثاني من كل مجموعة الي اثنين فقط بدلا من 5 فرق، إلا أن الاندية مازالت تطالب اتحاد الكرة لالغاء الهبوط على أن يصعد أوائل المجموعات مباشرةً إلى الدرجات الأعلي بدونً دورة الترقي .

فيما رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تهديد أكثر من ناد بالدوري الممتاز بعدم خوض مباريات مسابقة الدوري العام حال استئنافها يوم 25 يوليو المقبل كما تم الاعلان مؤخرا من جانب وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى، وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن الاجتماعات التي تمت مع الأندية هدفها مناقشة أي مشكلات تواجه الأندية من اجل عودة الحياة للنشاط الرياضي ، وفي حالة تعنت الأندية وإصرارها علي عدم خوض مباريات الدوري سيتم تطبيق اللوائح عليها واعتبارها منسحبة من البطولة.

وحددت الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة عدة مطالب تم تقديمها إلى اللجنة الخماسية من أجل الموافقة علي عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية ، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدي أكثر من جهة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم ان تكلفة تعقيم كل نادي شهريا تصل إلي 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.