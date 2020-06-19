محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
قال إبراهيم سعيد، لاعب المنتخب الوطني السابق، إن إيفرتون الإنجليزي ظل قرابة 6 أشهر يفاوض الأهلي لضمه، مشيراً إلى أنه تلقى عروضاً من الدوري الألماني حينها من هانوفر وكولن.
وتابع إبراهيم سعيد، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج البريمو المُذاع على فضائية تن مساء يوم أمس الخميس:"إيفرتون كان يريدني إعارة وهانفور كان يريد شراء عقدي ولكنني فضلت الدوري الإنجليزي وقبل إيفرتون لعبت في شارلتون وبعد إيفرتون جائني عرضاً من بولتون ولكنني فضلت العودة".
وأشار سعيد إلى أنه رغم عدم مشاركته مع إيفرتون في أي مباراة والاكتفاء بالجلوس احتياطياً في 4 مباريات إلا إنه اكتسب منها الخبرات وعززت من اسمه كلاعب، قائلاً:"لو عاد بي الزمن لن انتقل للدوري الإنجليزي بل سأنتقل للدوري الألماني لأنني كنت سأشارك واكتسب الخبرات وكنت سأحصل على فرصة للعب لأنهم كانوا يريدون شراء عقدي".
وأتم لاعب الأهلي حينها إلى إن المدير الفني لروما الإيطالي تحدث معه عقب المباراة التي جمعتهما لضمه، قائلاً:"أديت مباراة جيدة أمام باتيستونا وسجلت الهدف الأول وإيفلينو الثاني وكنت من نجوم المباراة وكذلك وائل جمعة وحسام عاشور ومعظم اللاعبين ولكن الأهلي طلب 3 مليون دولار لرحيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: "لو عاد بي الزمن لما انتقلت للبريميرليج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.