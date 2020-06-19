نادر شوقي يوضح موقف رمضان صبحي ومعارو الأهلي للجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب الأهلي، أن النادي الأحمر أبدى رغبته في بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق.
وأعير رمضان من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للأهلي يناير الماضي، لمدة 6 أشهر.
وتعليقا على مفاوضات النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب، قال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت: "الأهلي ربما يؤمن نفسه بالتفاوض مع طاهر في حالة رحيل رمضان صبحي، أو مغالاة هيدرسفيلد في مطالبه المالية".
وشارك رمضان صبحي في 6 مباريات بالدوري، و3 بدوري الأبطال هذا الموسم.
وعن موقف المعارين من النادي الأهلي للجونة، أوضح مدير الشركة المسؤولة عن إدارة نادي الجونة، أنه أبلغ أكرم توفيق رسميا بالعودة للنادي الأهلي مع نهاية الموسم، بناءً على رغبة إدارة الأهلي، فيما لم يتضح موقف بقية المعارين محمود الجزار، وأحمد ياسر ريان، وباسم علي.
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