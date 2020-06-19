محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ أميرة حماد: قال مصدر مسؤول بنادي طلائع الجيش، إن فريقهم سيخوض التدريبات يوم السبت المقبل استعداداً لعودة النشاط الرياضي. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي:"ملتزمون بقرار العودة مرة أخرى رغم تسجيلنا اعتراضنا وتوقيعنا على بيان الأندية الرافضة للعودة". وأشار المصدر ذاته، إلى إلتزامهم طيل الفترة الماضية بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19. وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أعلن أن التشغيل الفعلي للأندية سيتم من ١٥ يوليو ٢٠٢٠ بعد وضع ضوابط عامة صارمة ودقيقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بـ "طلائع الجيش" لمصراوي: سنعود للتدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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