ريال مدريد يضرب فالنسيا بثلاثية ويواصل الضغط على برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد همام:

وجه ريال مدريد رسالة شديدة اللهجة لصالح غريمه برشلونة بفوز ساحق على فالنسيا بثلاثة أهداف دون رد في لقاء جاء ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

هذه النتيجة جعلت فارق النقطتين مستمر بين ريال مدريد وبرشلونة حيث يتصدر الأخير جدول الترتيب برصيد 64 نقطة مقابل 62 نقطة لفريق العاصمة.

في المقابل، تلقى فالنسيا هزيمة جديدة ليصبح رصيد "الخفافيش" متوقفًا عند 43 نقطة في المركز الثامن ليصبح على بعد نقطة من فياريال (المركز المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي)، وست نقاط من أتلتيكو مدريد صاحب الترتيب الرابع (المؤهل لدوري أبطال أوروبا).

تشكيل ريال مدريد: تيبو كورتوا - فيرلاند ميندى - سيرخيو راموس - رفائيل فاران - داني كارفخال - كاسيميرو - توني كروس - فيدي فالفيردى - لوكا مودريتش - إدين هازارد - كريم بنزيما.

تشكيل فالنسيا: ياسبر سيلسين - خوسيه جايا - إيلكيم مانجالا - هوجو جيامون - دانييل فاس - كارلوس سولير - داني باريخو - جيوفري كوندوجوبيا - فيران توريس - رودريجو مورينو - ماكسيمليانو جوميز.

تفاصيل المباراة:

ريال مدريد استحوذ على الكرة منذ بداية المباراة إلا أن التهديد الحقيقي للفريق الملكي ظهر في الدقيقة 12 عن طريق النجم البلجيكي إدين هازارد بعد انفراده بمرمى فالنسيا إلا أن حارس "الخفافيش" يتألق ويبعد الكرة.

رد فالنسيا جاء سريعًا عن طريق المهاجم رودريجو مورينو في الدقيقة 14 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن القائم يتصدى للكرة وتظل النتيجة سلبية.

ريال مدريد عاد من جديد على أمل زيارة شباك الضيف الثقيل فالنسيا وهذه المرة بتسديدة من الجانب الأيسر خارج منطقة الجزاء عن طريق هازارد لكن دون جديد بعدما تصدى الحارس الهولندي سيلسين الكرة بثبات في الدقيقة 16.

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وشهدت الدقيقة 21 من زمن أحداث المباراة تسجيل رودريجيو هدف فالنسيا الأول بعد تمريرة رائعة من باريخو إلا أن حكم اللقاء يلغي الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو الـ"VAR".

وحاول ظهير أيمن الريال كارفخال أن يسجل هدف فريقه الأول بعد توغل رائع ليسدد كرة بالقرب من المرمى من جهة اليمين لكن حارس فالنسيا يتألق ويبعد الكرة بقدمه لتظل النتيجة حتى الآن (0-0) بعد مرور 29 دقيقة من عُمر البداية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين وجه لاعب وسط فالنسيا كوندوجوبيا صاروخية تجاه مرمى ريال مدريد لكن كورتوا يقف في المكان المناسب ويبعد التسديدة بنجاح.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في أحداث الشوط الأول تلقى هازارد كرة عرضية أرضية من توني كروس يصوبها البلجيكي من على حدود منطقة الجزاء تصل سهلة لحارس فالنسيا.

الشوط الثاني بدايته لم تشهد أي خطورة من الجانبين إلا أن التهديد الأول كان عن تسديدة من فالفيردي خارج منطقة الجزاء لكن يواصل حارس فالنسيا سيلسين تألقه ويتصدى للكرة.

وبعد مرور ساعة كاملة من بداية المباراة استطاع النجم الفرنسي كريم بنزيما أن يسجل هدف الافتتاحي في المباراة بعد أسيست رائعة من هازارد ليرفع هداف الملكي رصيده من الأهداف خلال هذا الموسم إلى 15 هدف.

سيلسين حارس فالنسيا منع مرماه من استقبال هدف ثانٍ إثر تسديدة قوية من نجم الوسط لوكا مودريتش خارج منطقة الجزاء لتتحول الكرة بعد ذلك إلى ركنية في الدقيقة 65.

الدقيقة 74 من زمن أحداث المباراة دفع زيدان بالعائد أسينسيو ليشارك بدلاً من فالفيردي، ليكافئ بعد ذلك أسينسيو مدربه بتسجيل هدفًا في نفس الدقيقة بعد عرضية رائعة من ميندي يستقبلها اللاعب الشاب والعائد من الإصابة ليسجل هدف الريال وتصبح النتيجة (2-0).

وكاد توني كروس أن يسجل هدف الريال الثالث من ركلة حرة مباشرة بعد تسديدة رائعة في الدقيقة 85 لكن سيلسين يبعد الكرة لركنية.

أسينسيو كتب عودته بعد الهدف الذي سجله بتقديم أسيست رائع للهداف كريم بنزيمة الذي استقبل كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة صعبة على حارس فالنسيا ليكتفي بمشاهدة الكرة في شباكه،ليضيف الهدف الثالث، وتنتهي المباراة بفوز الريال بثلاثية نظيفة.