تحدث وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن تفاصيل اجتماع اللجنة الخماسية مع أندية المجموعة الثالثة في القسم الثاني و٦ أندية من الدوري الممتاز وهي الاسماعيلي والمصري وحرس الحدود والجونة وسموحة وبيراميدز. في القسم الثاني و٦ أندية من الدوري الممتاز وهي الاسماعيلي والمصري وحرس الحدود والجونة وسموحة وبيراميدز. وأبدت الأندية الستة ترحيبها باستئناف الدوري بعد توقفه منذ مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر وليد العطار: بعض أندية الدوري الممتاز والقسم الثاني مرحبين بالاستئناف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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