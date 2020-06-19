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وليد العطار: بعض أندية الدوري الممتاز والقسم الثاني مرحبين بالاستئناف

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تحدث وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن تفاصيل اجتماع اللجنة الخماسية مع أندية المجموعة الثالثة

في القسم الثاني و٦ أندية من الدوري الممتاز وهي الاسماعيلي والمصري وحرس الحدود والجونة وسموحة وبيراميدز.

وأبدت الأندية الستة ترحيبها باستئناف الدوري بعد توقفه منذ مارس الماضي للحد من انتشار فيروس .

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