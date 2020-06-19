إبراهيم سعيد: جلسات اتحاد الكرة مع الأندية "ملهاش لازمة"

قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن جلسات اللجنة الخماسية مع أندية الدوري المصري بشأن عودة النشاط الرياضي عقب توقف أكثر من 3 شهور "ملهاش لازمة".

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة أثناء

إستضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن قرار اللجنة الخماسية بشأن عودة الدوري منتصف الشهر القادم ليس له علاقة بعقد جلسات مع الأندية لأنه قرار الإتحاد الكرة المصري مُلزم على جميع الأندية .

وتابع من الطبيعي أن يرفض الكثير من الأندية قرار عودة الدوري نظراً لموقفهم في الدوري وإقتراب البعض من الهوط وإبتعاد فرق عن المشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم القادم .