قال إبراهيم سعيد مُحلل فريق البريمو أن جلسات اللجنة الخماسية مع أندية الدوري المصري بشأن عودة النشاط الرياضي عقب توقف أكثر من 3 شهور "ملهاش لازمة".
وأضاف سعيد في تصريحات خاصة أثناءإستضافته على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن قرار اللجنة الخماسية بشأن عودة الدوري منتصف الشهر القادم ليس له علاقة بعقد جلسات مع الأندية لأنه قرار الإتحاد الكرة المصري مُلزم على جميع الأندية .
وتابع من الطبيعي أن يرفض الكثير من الأندية قرار عودة الدوري نظراً لموقفهم في الدوري وإقتراب البعض من الهوط وإبتعاد فرق عن المشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم القادم .
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: جلسات اتحاد الكرة مع الأندية "ملهاش لازمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.