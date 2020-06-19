نادر شوقي: اتحاد الكرة لم يتطرق إلى قصة إلغاء الدوري

أكد نادر شوقي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة الفريق بالجونة، صباح اليوم الجمعة، أن اتحاد الكرة لم يتطرق إلي قصة إلغاء الدوري خلال اجتماعه مع الأندية.
وقال شوقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم :"اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة لميتطرق إلى قصة الغاء الدوري اتحاد الكرة أبلغ الأندية أن الدوري سيستكمل والنقاش كان عن طريقه استكماله و تم الأتفاق على التنسيق بين الأجهزة الطبية في الأندية واتحاد كرة القدم "
وأضاف: "اتحاد الكرة أبلغ الأندية بتحملالدولة تكلفة الاجراءات الطبية الأجتماع لم يشهد أي خلافات والجميع تحدث بحرية مطلقة، مضيفا الأهلي أبدى رغبة في استمرار رمضان صبحي ، والخطيب متمسك ببقاء رمضان صبحي ، وتحرك الأهلي نحو طاهر محمد طاهر تخوفا من رحيل رمضان صبحي ، وأكرم توفيق سيعود للأهلي من الموسم القادم، و الأهلي لم يحسم مصير عودة الجزار وأحمد ريان وباسم علي".
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