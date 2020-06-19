كشف الإعلامي إسلام صادق أن جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع محمد مصليحي رئيس الإتحاد السكندري شهدت مفاوضات حول بعض إتمام بعض الصفقات خلال فترة الإنتقالات القادمة . بعض الصفقات خلال فترة الإنتقالات القادمة . وقال صادق فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten" أن الجلسة الخاصة بين الخطيب ومصيلحي قبل الإجتماع مع اللجنة الخماسية بشأن عودة الدوري داخل إتحاد الكرة المصري تطرقت للحديث إلى إستمرار بعض إعارات لاعبي الأهلي إلى النادي السكندري . أن الجلسة الخاصة بين الخطيب ومصيلحي قبل الإجتماع مع اللجنة الخماسية بشأن عودة الدوري داخل إتحاد الكرة المصري تطرقت للحديث إلى إستمرار بعض إعارات لاعبي الأهلي إلى النادي السكندري .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسلام صادق يكشف تفاصيل جلسة "الخطيب" مع رئيس الإتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.