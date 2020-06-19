مًخطط الزمالك للاستعداد لعودة الدوري

أكد إسلام صادق مُقدم برنامج "البريمو" على قناة "Ten" أن مسؤولي الزمالك يفاضلون بين الإسماعيلية والإسكندرية لإقامة معسكر للفريق خلال الفترة القادمة إستعداداً لعودة الدوري . إستعداداً لعودة الدوري . وأضاف أن الجهاز الفني للفريق الأبيض يتابع مع اللاعبين برامج يومياً للإستعداد لعودة الدوري منتصف الشهر القادم ، ومن المُقرر أن يقوم الفريق بمعسكر خلال الأيام القادمة لتجهيز اللاعبين للعودة للمباريات ويفاضل الجهاز الفني بين الاسكندرية والإسماعيلية لإقامة المعسكر الخاص بالزمالك . لعودة الدوري منتصف الشهر القادم ، ومن المُقرر أن يقوم الفريق بمعسكر خلال الأيام القادمة لتجهيز اللاعبين للعودة للمباريات ويفاضل الجهاز الفني بين الاسكندرية والإسماعيلية لإقامة المعسكر الخاص بالزمالك .

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