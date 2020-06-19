بيسيرو: ربما أعود يومًا ما إلى الأهلي مرة أخرى

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي السابق، أنه من الممكن العودة للقلعة الحمراء مرة أخري لأنه لم يقدم ما لديه في الفترة التي قضاها معهم .

وقال بيسيرو مدرب الأهلي السابق في مكالمة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "كورونا سيترك أثر سلبي على كرة القدم حول العالم قرار رحيلي عن الأهلي كان " خطأ "

وكنت قادر على الفوز بكل البطولات مع الأهلي ربما أعود يوما ما لتدريب الأهلي ولكن لا مجال للحديث الأن لأنني أتولى تدريب منتخب فنزويا لا أستطيع نسيان جماهير الأهلي وأتذكر بشدة كل أيامي في التتش اليوم الأول في مصر كان رائعًا"

وأضاف: " وسأظل أتحدث عن المصريين بشكل رائع عبد

الله السعيد لاعب كبير وكان من أفضل المتواجدين ضمن قائمة الأهلي ، والنادي كان يضم عدد من اللاعبين المتميزين ولا استطيع نسيان أي منهما ،المحادثات مع نادي الزمالك بعد الرحيل عن الأهلي تمت عن طريق وكيلي ولكنها لم ترتقي إلى الرسمية "

و أختتم "يوفنتوس متأثر بفترة التوقف الطويلة ويحتاجون وقت للعودة لا استطيع أن أعلم ما يُفكر فيه كريستيانو رونالدو سواء بالبقاء في اليوفي أو الرحيل إلى تشيلسي كريستيانو رونالدو يرغب في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا"