ريال مدريد يفوزعلى خفافيش فالنسيا بثلاثية نظيفة ضمن الدوري الإسباني

فاز فريق ريال مدريد علي نظيره فالنسيا بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.
أحرز الهدف الأول في االلقاء مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة 61 ، بعد مررله الكرة هازارد داخل منطقة الجزاء ليسددها بنزيما داخل مرمي فالنسيا.
وفي الدقيقة 75، أضاف ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد الهدف الثاني بعد أن حل بديلا، من خلال تسديدة صاروخية منداخل منطقة الجزاء سكنت شباك.
ثم في الدقيقة 86 ، أضاف بنزيما الهدف الثالث، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد ثلاث نقاط ليصل للنقطة 60 محتلا وصافة الدوري الإسباني، بينما يتجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 44 محتلا المركز الثامن من ترتيب الليجا .
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