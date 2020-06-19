رئيس إنبي يلتقي جهاز فريق الكرة للتحضير لعودة الدوري

التقي زكريا السيد رئيس نادي انبي بجهاز الفريق الاول لكرة القدم بنادي انبي ممثلا في حلمي طولان (المدير الفني) عبد الناصر محمد (مدير الكره). حلمي طولان (المدير الفني) عبد الناصر محمد (مدير الكره). يأتي ذلك لبحث احتياجات الفريق الاول و دراسة الضوابط الاحترازيه المقرره وذلك للتحضير لعودة الدوري طبقا لما أعلنت عنه السلطات المصرية.

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