نجح فريق فالنسيا ، في فرض التعادل السلبي على نظيره ريـال مدريد، خلال مجريات الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما في إطار منافسات الجولة 29لليجا، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.
ويخوض الريـال المباراة محتلاً وصافة الترتيب في الليجا برصيد 59 نقطة، بينما يشارك فالنسيا محتلاً المركز الثامن برصيد 43 نقطة.
وفاز الريـال في مباراته الأولى بعد عودة المنافسات على إيبار بثلاثية لهدف، فيما تعادل فالنسيا مع ليفانتي بهدف لمثله.
وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
كانت هذه تفاصيل خبر فالنسيا يفرض التعادل على ريـال مدريد في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.