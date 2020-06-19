فالنسيا يفرض التعادل على ريـال مدريد في الشوط الأول

نجح فريق فالنسيا ، في فرض التعادل السلبي على نظيره ريـال مدريد، خلال مجريات الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما في إطار منافسات الجولة 29

لليجا، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.ويخوض الريـال المباراة محتلاً وصافة الترتيب في الليجا برصيد 59 نقطة، بينما يشارك فالنسيا محتلاً المركز الثامن برصيد 43 نقطة.وفاز الريـال في مباراته الأولى بعد عودة المنافسات على إيبار بثلاثية لهدف، فيما تعادل فالنسيا مع ليفانتي بهدف لمثله.وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.