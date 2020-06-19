مدافع مانشستر سيتي “جارسيا” يغادر المستشفى

أصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيانًا، يؤكد خلاله خروج مدافع الفريق إيريك جارسيا من المستشفى، بعد دخوله على أثر التحامه بشكل خاطئ مع حارس مرمى الفريق إيدرسون مورايس، ليصطدم بشكل قوي في رأسه، حيث توقفت المباراة 10 دقائق لإسعافه.

وخضع جارسيا، للفحوصات اللازمة، بعد وضعه تحت الملاحظة لما يقارب ـ24 ساعة، بسبب تعرضه لإصابة خطيرة في رأسه أثناء المشاركة مع فريقه في مواجهة آرسنال، في مستهل مشوار بعد عودة الدوري الإنجليزي من التوقف.

وقال النادي في بيانه: “لقد غادر جارسيا المشفى، بعد تعرضه لإصابة أثناء فوز مانشستر سيتي في مباراته بالدوري الإنجليزي على آرسنال، ليلة أمس. سيتم وضع إيريك تحت الملاحظة في الأيام المقبلة، قبل العودة إلى التدريب، نتمنى له الشفاء العاجل”.

يذكر أن بفوز السيتي على آرسنال، ارتفع رصيد السكاي بلوز إلى النقطة رقم 60، ليظل في المركز الثاني، مبتعداً عن ليفربول بفارق 22 نقطة، بينما يتجمد رصيد آرسنال عند 40 نقطة، في المركز التاسع.

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