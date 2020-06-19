قيَّم رئيس النادي الأهلي “محمود الخطيب” العمل الذي تقوم به اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني.

ووجه رئيس الاهلي الشكر إلى اعضاء اللجنة وعلى رأسهم “عمرو الجنايني”، مؤكدًا ان اللجنة تبذل جهود كبيرة خلال هذه الفترة لتنفيذ قرار الدولة باستئناف بطولة الدوري والعمل على استكمال كل المسابقات المحلية بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا.

وأعلن وزير الرياضة أشرف صبحي عودة النشاط الرياضي واستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز بداية من يوم 25 يوليو المقبل.

وقال الخطيب في تصريحات مطولة نشرها الموقع الرسمي للنادي الاهلي أن الدولة قامت بدراسة أمر عودة النشاط الرياضي من كافة جوانبه.

الخطيب يقيَّم اللجنة الخماسية

ويرى رئيس الأهلي أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني أدارت ملف استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز باحترافية شديدة واهتمام بالغ، وقامت بدراسة كل العقبات ووضعت السيناريو الأمثل والذي يتماشى مع توجهات الدولة بحثاً عن مصلحة المواطنين والمؤسسات الرياضية.

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واجتمعت اللجنة الخماسية بممثلي أندية الدوري المصري الممتاز بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم على 3 مراحل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس لمناقشة بعض الملفات وعلى رأسها عودة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد محمود الخطيب أن أكثر الطرق لحل أي مشكلة هو مواجهتها، هكذا فعلت الدولة، وهكذا تعمل اللجنة الخماسية ومعها الأندية، كما أن أكثر من 95% من العالم أيقن ذلك ووضع الضمانات الكافية لسلامة كل العناصر وعودة الحياة للملاعب والمؤسسات الرياضية، لأنه لا يملك احد اجابة قاطعة متى ينتهي هذا الوباء، ومصر دولة كبيرة ولها قيمتها وتملك من القيادات والإمكانات ما يؤهلها لتجاوز كل هذا والسير في الاتجاه الذي يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على سلامتهم في كل المجالات.

وترفض بعض الأندية وعلى رأسها الزمالك فكرة استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز وطالبت بإلغائه والاكتفاء باستكمال بطولة كأس مصر، والتجهيز لبدء الموسم الجديد.

وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالروح الطيبة خلال الاجتماعات حتى وان اختلفت بعض وجهات النظر لكن يبقى أن المصلحة العليا هي التي حكمت القرار.

وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز منذ الجولة الثامنة عشر بعد تفشي فيروس كورونا في منتصف مارس الماضي، ويتصدر الاهلي ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة.

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