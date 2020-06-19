أبو تريكة: ساعة تقنية عين الصقر أصيبت بفيروس كورونا

سخر أسطورة الكرة المصرية والمحلل بقنوات بي إن سبورتس، محمد أبو تريكة من عدم إحتساب الهدف الذي سجله شيفيلد يونايتد في مرمى أستون فيلا، في المباراة المؤجلة من الجولة 29 من منافسات البريميرليج.

حيث سجل شيفيلد يونايتد هدفًا صحيحًا، عندما تخطت الكرة الخط بكامل محيطها وهي في يد حارس مرمى نادي أستون فيلا، ولكن الهدف لم يحتسب.

وهو ما جعل محمد أبو تريكة يعلق على تعطل التقنية ساخرًا: “انتظر الحكم الساعة حتى يلعن الهدف، لكن الساعة لم تعمل، يبدو أنها أصيبت بفيروس كورونا“.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي في أولى مباريات البريميرليج بعد عودته من التوقف.

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وفي هذا الصدد، اعتذرت الشركة المسؤولة عن تقنية عين الصقر في الدوري الإنجليزي عن عدم احتساب هدف صحيح لشيفيلد يونايتد في شباك أستون فيلا.

وقالت الشركة المسؤولة عن تقنية عين الصقر في بيان رسمي:”الكاميرات السبع الموجودة داخل منطقة المرمى كانت محجوبة بشكل واضح من الحارس والمدافع والقائم”.

وأضافت في البيان:”هذا الشيء يحدث لأول مرّة بعد أكثر من 9000 لقاء من إستعمال التقنية، نود أن نعتذر للبريميرليج، وشيفيلد يونايتد ولكل من تأثر بهذه الحالة “.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي رغم تسجيل شيفيلد يونايتد لهدف صحيح، الأمر الذي سيثير الكثير من الجدل حول التكنولوجيا ومشاكلها في كرة القدم مع البريميرليج تحديدًا.

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