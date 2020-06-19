نقدم لكم فيديو أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الخميس 18-6-2020 لحساب الجولة الـ 29 من الليجا.

نُقلت مباراة “ريال مدريد وفالنسيا” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق التونسي “رؤوف خليف”، كما نُقلت على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة إلڤين سبورتس 1 البولندية، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” بالمدينة الرياضية “سيوداد ريال مدريد”.

إليكم تشكيل الفريقين اليوم

تشكيلة ريال مدريد اليوم: كورتوا – ميندي – فاران – راموس – كاربخال – كاسيميرو – كروس – فالفيردي – هازارد – مودريتش – بنزيمة.

تشكيلة فالنسيا اليوم: سيلسين – مانجالا – جايا – سانمارتين – واس – توريس – باريخو – كوندوبيا – سولير – جوميز – رودريجو.

ذبح ريال مدريد آمال خفافيش فالنسيا في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2021/2020، وذلك بهدفَين من بنزيمة فى الدقيقتين (61 و86) وآخر من أسنسيو (74)، في لمسته الأولى بعد دخوله أرض الملعب، عائدا بعد إصابة في الركبة تعرض لها في صيف 2019.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف فالنسيا الملغي

هدف ريال مدريد “كريم بنزينة” 1-0

هدف ريال مدريد الثاني “أسينسيو” 2-0

هدف ريال مدريد الثالث “كريم بنزيمة” 3-0

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