هل تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر يعني رحيل رمضان صبحي؟

اقترب النادي الاهلي من ابرام أولى صفقاته خلال الميركاتو الصيفي 2020، بعدما قطع شوطًا كبير في ملف التعاقد مع لاعب المقاولون طاهر محمد طاهر.

وكشف المشرف على الكرة بنادي المقاولون عن توصل ناديه إلى اتفاق مع مسؤولي الأهلي للحصول على خدمات جناح الفريق الشاب طاهر محمد طاهر.

وأكد مسؤولو المقاولون أن العرض الذي قدمه الأهلي لشراء طاهر محمد طاهر جيد للغاية، وإدارة النادي في طريقها للموافقة عليه.

ويمتلك طاهر محمد طاهر قدرات فنية وبدنية رائعة، وكان أحد نجوم الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، لكن تعرضه للإصابة أبعده بعض الوقت عن المشاركة مع الفريق هذا الموسم.

وكان المقاولون واللاعب يؤكدون أن رحيل اللاعب سيكون للانضمام إلى أحد الأندية الأوروبية على غرار تجربة لاعب ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح.

ونجح الاهلي في اقناع اللاعب بارتداء قميص النادي في الميركاتو الصيفي 2020 خاصة أن العروض التي تلقاها اللاعب لم تكن قوية.

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ويعد طاهر محمد طاهر أحد أهم الأوراق الرابحة في صفوف المنتخب الأولمبي الذي يقوده شوقي غريب.

يجيد طاهر محمد طاهر اللعب في أكثر من مركز مثل صانع الألعاب والمهاجم، لكن مركزه الأساسي هو الجناح الأيسر الذي يلعب فيه رمضان صبحي.

قد يكون انضمام طاهر محمد طاهر إلى الاهلي، تعويضا لفشل النادي في الحصول على خدمات رمضان صبحي الذي تنتهي اعارته بنهاية هذا الموسم.

ويغالي هدرسفيلد الإنجليزي في طلباته المالية، حيث حدد مبلغ 7 مليون دولار نظير الموافقة على بيع رمضان صبحي إلى الاهلي بشكل نهائي.

وعرض الأهلي على مسؤولي هدرسفيلد دفع مبلغ 5 ملايين دولار للحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي.

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